В 04.25 10 января, сообщает МЧС региона, в Главное управление оперативного ведомства Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля во дворе дома по улице Калинина микрорайона Красный октябрь в Киржаче.На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади. Огонь мог перейти на стоящую рядом машину. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек. В результате ЧП сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля. Соседняя машина огнем оказалась нетронута. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.Дознаватели МЧС России устанавливают причину случившегося.