С 11 декабря ученики всех классов Владимирской области вернутся за парты продолжат учебу в очном режиме. Это значит, что зимние каникулы, которые начались досрочно из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, продевать не будут. Это решение было принято на очередном заседании оперативного штаба 33-региона. Сейчас ситуация, прокомментировала директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, стабильная, а значит следовать примеру Москвы, которая каникулы для учащихся продлила,не будут.