00.27 10 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Филипповское Киржачского района, сообщает пресс-служба ведомства.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме уже было сильное задымление - горела одна из комнат. Пожарные не дали пламени распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.