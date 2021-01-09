Не самым удачным вышел выезд волейбольного клуба \\"Муром\\" в Грозный в рамках седьмого тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги \\"А\\" в зоне \\"Запад\\".Муромляне сыграли с хозяевами (ВК \\"Грозный\\") и лидером чемпионата (\\"Ярославичем\\") 8 и 9 января. Первый матч с \\"Грозным\\" 8 января закончился сокрушительным поражением команды с берегов Оки - 0:3 (16:25, 14:25 и 22:25).А вот игра 9 января с ярославским \\"Ярославичем\\" вышла боевой, в которой \\"Муром\\" сопротивлялся до самого конца. К сожалению, разница в классе дала себя знать и муромляне проиграли 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 23:25).