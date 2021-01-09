Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и полузащитник Кирилл Моисеев достигли соглашения о прекращении трудовых отношений.Как сообщает пресс-служба клуба, это произошло по инициативе самого игрока, который получил приглашение в клуб РПЛ - ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону). Руководство коллектива пошло навстречу юному спортсмену.Кирилл родился 28 мая 2004 года в поселке Октябрьский Вязниковского района. Является воспитанником владимирского футбола. В «Торпедо» (Владимир) с 2020 года. Также выступал за СШОР (Владимир) и вязниковские команды.Кирилл дебютировал в основном составе коллектива 6 сентября 2020 года во встрече «Знамя Труда» - «Торпедо-Владимир» (0:0). 13 октября прошлого года он забил свой первый гол за черно-белую дружину. Чтобы огорчить лидера зонального турнира «Олимп-Долгопрудный» полузащитнику потребовалось менее одной минуты с момента выхода на поле.Всего в текущем сезоне Кирилл Моисеев провел за «Торпедо-Владимир» 13 матчей, в которых он забил 2 мяча