9 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 162 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 20090 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В больницах региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73 процента из них занято (1396), свободны – 509 коек.17 671 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 111 человек. За период наблюдения в области отмечено 544 летальных случая.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1674 исследования на Covid-19.Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.