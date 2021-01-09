Радостную новость рассказала в социальных сетях съемочная группа короткометражного фильма о детях войны \\"Ванька\\". На фестивале авторского русскоязычного кино в Нью-Йорке фильм получил награду.«Ванька» - проект Регионального Центра культуры, детского и авторского кино. Сценарист и режиссер фильма - Игорь Мельников.Фильм рассказывает о ребятах, которые во время войны трудились у станков. Это история о 12-летнем мальчике из Коврова, который остался за старшего в доме, когда отец ушел на фронт.Главные роли - у владимирского пятиклассника Димы Домахина. Его маму сыграла актриса Владимирского академического театра драмы Наталья Демидова, а папу — Виталий Панасенко. Роль директора военного завода досталась Александру Миронову. Образ мастера Егорыча - наставника Ваньки сыграл Сергей Холмогоров.Напомним, что в октябре прошлого года \\"Ванька\\" стал победителем номинации «Лучший игровой фильм» на I Международном кинофестивале «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»».