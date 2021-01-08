Дознаватели МЧС установили причину пожара в многоквартирном доме на Теплицком проспекте в Гусь-Хрустальном. По предварительной версии, причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнем при курении в постели.Вечером 6 января, когда пожарные прибыли на место, огонь шел из окна четвертого этажа - в данной квартире жила 28-летняя женщина. В результате она погибла.Из-за сильного задымления жильцы четвертого и пятого этажей были заблокированы в своих квартирах. С четвертого этажа при помощи автолестницы сотрудники МЧС спасли двоих молодых людей. С пятого - вывели двоих женщин и ребенка. Еще 30 человек, проживающих в данном подъезде, эвакуировали. Параллельно со спасением людей шло тушение пожара. Огонь был ликвидирован на площади 12 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались шесть единиц техники и 18 человек.