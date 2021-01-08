По состоянию на 8 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 164 случая заболевания Covid-19. Всего в области - 19928 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Подробнее мы писали об этом здесь.В больницах региона действуют 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 1415 из них заняты, что составляет 74 процента, свободны 490 коек. 17560 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 106 человек. Скончались 544 жителя, шесть человек - за сутки.В лабораториях, которые работают без выходных, за минувшие сутки проведено 187 исследований на Covid-19. Это очень мало, если сравнивать с данными 6 (1607 тестов) и 7 января (2262 тестов).1 января было сделано меньше всего исследований - 112. Губернатор Владимир Сипягин объяснял это резким сокращением числа обратившихся.