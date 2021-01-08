Во Владимирской области с 30 декабря прошлого года ищут 58-летнего Николая Сергеечева. Кроме полицейских на поиски вышли волонтеры отряда \\"Лиза Алерт\\". В их группе в социальной сети уточняется, что мужчина может находиться как во Владимире, так и в поселке Красногвардейском Суздальского района. Также пропавший нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. В день пропажи на нем были черные спортивные брюки и ботинки, темно-зеленый свитер. Особые приметы: шрам на виске, отсутствуют передние зубы. Если вы видели похожего мужчину, звоните по номерам \\"112\\" и \\"8 800-700-54-52\\".