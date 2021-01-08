Вечером 7 января в селе Бакшеево Александровского района загорелся припаркованный у дома автомобиль. На момент прибытия пожарных огонь распространился по всей пощади авто - 6 квадратных метров.- В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. - Погибших и пострадавших нет.На месте пожара работали две единицы техники и семь сотрудников МЧС. Пока причина пожара неизвестна. Ее будут устанавливать дознаватели.