В Кольчугинском районе произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись легковой автомобиль и прицеп бензовоза. Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 15.50 7 января. Авария произошла на 36 километре дороги \\"Колокша – Кольчугино\\".По предварительным данным, у лесовоза отцепился прицеп. Тот выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой. В автомобиле ехала семья: мать, отец и 4-летний ребенок. Пострадали родители. С ребенком, по предварительной информации, все в порядке.Состояние отца оценивается как тяжелое. Сотрудники МЧС вырезали его из автомобиля, после чего передали в скорую. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 20 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек.