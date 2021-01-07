Наверное, всем очевидно, что эта зима выходит крайне теплой. За последние пару месяцев в регионе не было настоящих морозов. Наоборот, часто были теплые дни и плюсовая температура.Однако с концом январских праздников в 33 регион, наконец, придет та температура, которую можно назвать по настоящему зимней. 11 и 12 января синоптики обещают понижение температуры до минус 15 градусов. Что удивительно, при этом во владимирском отделении Гидромета не исключают осадков. Во всяком случае, в долгосрочном прогнозе указан снегопад.После этого вплоть до конца января оттепелей не ожидается. А в районе Крещения, 19 января могут быть и полноценные крещенские морозы.