8 и 9 января волейбольный клуб \\"Муром\\" проведет два матча седьмого тура высшей лиги \\"А\\" в зоне \\"Запад\\". Накануне пресс-служба команды из Владимирской области объявила, что все результаты тестов на COVID-19 в клубе отрицательные.Ночью 7 января команда в полном составе отправилась в Грозный. Сначала 8 января клуб сыграет с хозяевами тура - волейбольным клубом \\"Грозный\\". Это крайне принципиальный матч, в котором муромлянам крайне нужны очки, ведь \\"Грозный\\" находится на строчку выше и опережает \\"Муром\\" на три очка. Начало матча - в 17.00.9 января муромлянам будет противостоять лидер нынешнего сезона - клуб \\"Ярославич\\". Здесь взять очки будет гораздо сложнее, но шансы все равно есть. Начало игры - в 16.00.