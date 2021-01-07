Новый бюллетень по коронавирусу показывает, что по состоянию на 7 января в медицинских организациях региона из 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией занято 75 процентов (1428), свободны – 477 коек.Также стало известно, что за минувшие сутки выздоровели 98 человек. Напомним, что заболели 165 жителей 33 региона. Ну, и обновились данные по тестированию. В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2262 исследования на Covid-19. Напомним, что накануне было проведено 1607 исследований на Covid-19.