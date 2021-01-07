Просто превосходно начался 2021 год для лыжника из Мурома Ивана Яимушкина. За последние пять дней он взял сразу три медали в гонке \\"Тур де Ски\\" на Кубке Мира. Про первую медаль мы уже писали.5 и 6 января Иван выиграл еще две медали. Сначала он стал третьим в слаломе на 15-километровой гонке. А шестого числа сумел выиграть серебро в продолжении 15 километровой гонки преследования классическим стилем. При этом он уступил тоже россиянину Александру Большунову, отстав от него на 55,5 секунды.\\"Трасса очень рыхлая и очень тяжело куда-то уходить в отрыв, потому что присутствует постоянная небольшая отдача от палок в руки из-за небольших сугробов, которые образовались. Так что плана отрыва не было, потому что это было бы очень сложно и нет уверенности, что эта попытка оказалась бы удачной. Могла навалиться усталость и ребята бы меня достали\\", сказал после в интервью \\"Матч ТВ\\" Иван Якимушкин, который теперь отправляется во Францию.