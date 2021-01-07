Владимир Сипягин опубликовал на своей странице в ВКонтакте информацию о том, что он провёл первое в этом году заседание оперативного штаба, посвященное коронавирусу и работе разных служб и органов власти до конца праздников.Глава региона заявил, что во время заседания он поручил ускорить вакцинацию от Covid-19 педагогов.\\"Скоро им начинать учебный процесс - нужны силы и хорошее самочувствие. Кроме того, не хотелось бы отправлять детей на внеочередные каникулы из-за того, что учителя на больничном. Поимённые списки департаментом образования переданы департаменту здравоохранения. Важно, чтобы педагоги не откладывали визит в поликлинику, вакцинацию можно пройти на этой неделе\\", написал Владимир Сипягин.Также Владимир Сипягин объяснил, почему 1 января было сделано только 112 тестов на коронавирус. По его словам, причина заключается в том, что резко сократилось число обратившихся. А так лаборатории региона работают без выходных.