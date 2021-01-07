Вечером 6 января 2021 года, в канун праздника Рождества Христова, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил Всенощное бдение в Христорождественском соборе Богородице-Рождественского монастыря города Владимира.Также Тихон обратился к православным верующим с рождественским посланием:\\"Дорогие отцы, братья и сёстры богохранимой Владимирской земли! Поздравляю вас со спасительным праздником Рождества Христова!.. Несмотря на испытания, выпавшие нам в истекшем году, жизнь Владимирской епархии протекала насыщено и плодотворно. В храмах и монастырях в условиях карантина проводились богослужения, неизбежно собиравшие ищущих Христова утешения богомольцев, мы отмечали памятные даты, связанные с достопокланяемыми святынями нашей земли и людьми, прославившимися в истории Церкви и государства...\\"Полный текст обращения можно прочитать здесь.