6 января в 16.43 в пожарную охрану сообщили о возгорании в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном. Сотрудники МЧС, прибыв на место ЧП, увидели дым из окна на четвертом этаже - горела отделка комнаты. Из дома были эвакуированы 30 человек, еще пятерых, включая ребенка, спасли с помощью автолестницы.В результате пожара погибла женщина 1982 года рождения. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области уточняют, что причину пожара будут устанавливать дознаватели. К ликвидации ЧП привлекались шесть единиц техники и 18 человек личного состава.