В ночь с 6 на 7 января и днем 7 января в храмах Владимирской области пройдут торжественные богослужения, посвященные православному празднику Рождества Христова. Всего на территории области в праздновании Рождества будут задействованы 134 храма.Сотрудники органов государственного пожарного надзора предварительно проверили все объекты. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. В ходе обследований с ответственными лицами были проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.206 сотрудников МЧС буду дежурить во всех 134 церквях в период проведения служб.