6 января в 9.14 пожарным поступило сообщение о загорании в жилом доме на две семьи в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место и установили, что пламя распространяется в нежилой части дома. Пожарные ликвидировали огонь на площади 89 квадратных метров и не дали ему перекинуться на жилые квартиры.На месте пожара обнаружен погибший. Пол и личность устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Последствия ликвидировали четыре единицы техники и 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России на данный момент устанавливают причину пожара.