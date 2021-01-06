По состоянию на 6 января в медицинских организациях региона действуют 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 1460 заняты, что составляет 77 процентов, свободны 445 коек. В середине января в Радужном откроется еще один ковид-госпиталь на 70 мест.За минувшие сутки выздоровели 95 человек, но заболели еще больше - 168. Некоторым понадобятся эти свободные койки.Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Кроме того, действует и номер «горячей линии» департамента здравоохранения региона: 8 (800) 350-17-33.