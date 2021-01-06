За прошедшие сутки во Владимирской области подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 41 из них – во Владимире, 18 - в Муроме, 17 – в Гусь-Хрустальном. 16 диагнозов подтвердили в Ковровском районе, 13 - в Петушинском, 12 - в Киржачском. 10 новых заболевших выявили в Кольчугинском районе, 9 - в Александровском, 7 - в Юрьеве-Польском, по 6 - в Гороховецком и Вязниковском районах. 5 - в Камешковском, по 3 - в Собинском и Суздальском и 2 случая - в Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 599 случаев заболевания. Подробнее мы писали здесь.17356 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 95 человек. С марта летальных случаев зафиксировано 533, включая еще троих умерших по данным на 6 января.В лабораториях больниц, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1607 исследований на Covid-19. Вчера, 5 января, количество тестов было больше - 3195.В областной администрации отмечали, что в первые числа января за исследованиями обратилось меньше пациентов, чем обычно. Сокращение было резким: 1 января 112 человек сделали тест на Covid-19.