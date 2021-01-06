На территории города Владимира запретили выход на лед на четырех участках водоемов:- три на реке Клязьме - водозабор филиала «Владимирский» ПАО «Т - Плюс» (ТЭЦ), место сброса воды МУП «Владимирводоканал» в мкр. Оргтруд, впадение реки Рпень в Клязьму;- в районе плотины на водохранилище Содышка.Также нельзя выходить на те водоемы, рядом с которыми размещен знак \\"Выход на лед запрещен\\". Управление гражданской защиты города Владимира напоминает, что безопасной толщиной льда для одного человека являются 7 сантиметров и больше. Выезд на машинах запрещен вообще.С начала года на водоемах Владимирской области произошли 24 происшествия, в результате которых погибли 18 человек. В ходе этого зимнего периода уже случились три ЧП на воде: двое утонувших, один спасенный.