Во Владимире пропал 29-летний Егор Щарихин. Его местонахождение неизвестно с 3 января 2021 года. Родственники подали заявление в полицию о пропаже. Кроме правоохранителей, мужчину ищут и волонтеры поискового отряда \\"Лиза Алерт\\". В ориентировке, которую добровольцы разместили в соцсети, уточняется, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.В день пропажи на нем была темно-синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.Особые приметы: может носить очки.