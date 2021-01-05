В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3195 исследований на Covid-19 для жителей Владимирской области. В областной администрации отмечали, что в первые числа января за исследованиями обратилось меньше пациентов, чем обычно. Сокращение было резким: так 1 января за анализом обратилось всего 112 человек, 4 января желающих пройти исследование уже больше тысячи, но это все равно вдвое - вчетверо меньше, чем в декабре. Лаборатории региона работают без выходных, поэтому исследования продолжатся все праздничные дни. При этом власти напоминают о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах и по возможности отказать от посещения людных мест.- Проверки соблюдения мер безопасности в магазинах, транспорте, общепите... проводились ежедневно. В оставшиеся праздничные дни они продолжатся. И администрация области, и полиция готовы к усилению. Не хотим, чтобы повторилась ситуация майских праздников, когда ковидные госпитали оказались заполнены, как по команде, - заявил губернатор Владимир Сипягин.