В областной столице продолжают ежедневно проверять «масочный режим» в кафе, ресторанах магазинах. 5 января в ходе очередного рейда проверили двенадцать предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе кафе «Танюша» (ул. Красноармейская, 44-а), «Чайхана» (ул. Чайковского, 27-а) и «Блинчики» (ул. Спасская, 6-б), магазины «Магнит» (ул. Балакирева, 39) и «Пятерочка» (ул. Балакирева, 35), парикмахерская «Мальта» (ул. Балакирева, 39). Как отмечают в мэрии, серьезных нарушений выявлено не было. В ряде торговых точек проверяющие обратили внимание персонала торговых объектов на необходимость обновления знаков социальной дистанции. По словам представителей магазинов, эти недочеты будут исправлены в течение дня. Ежедневно проходят и рейды на транспорте, правда, вот уже два дня подряд протоколов не составляют: все водители и кондуктора носят маски, а пассажиры, едущие без них, немедленно надевают их после напоминания.