По данным владимирских специалистов жительницы городов Владимирской области не спешат становиться мамами, причем за последние пять лет средний возраст, в котором женщины рожают детей, практически не изменился. В 2015 году горожанки впервые становились мамами в среднем в 28,2 лет, в 2016 – в 28,5, в 2017 – в 28,6, в 2018 – 28,7, а в 2019 – 28,8. А вот жительницы сел и деревень региона традиционно предпочитают становиться мамами раньше. Хотя в последнее время в этой тенденции наметились изменения: в 2015 году средний возраст матерей из сел составлял 26,9 лет, то в 2017 он стал выше – 27,2. В 2017 он опять вырос – 27,3, в 2018 – 28,0, а вот в 2019 немного понизился – до 27,9 лет.