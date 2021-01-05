Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, с начала 2021 года в регионе наблюдается рост техногенных пожаров, а также рост погибших и пострадавших на них людей. За январские праздники в области произошли 40 техногенных пожаров, за аналогичный период прошлого года — 33. На пожарах погибли в этом году два человека, в прошлом году — один. За этот январь на пожаре пострадал один человек, в прошлом году травм от огня за это время не получил никто. Также в этом году в области уже произошли два крупных резонансных пожара. 4 января сгорело полторы тысячи квадратов в многоквартирном жилом доме 19 века в центре Собинки. К счастью, обошлось без пострадавших – их успели эвакуировать. А 5 января произошел пожар на площади 800 квадратных метров в здании с торговыми павильонами в поселке Мстера Вязниковского района. Огонь занялся ночью, поэтому пострадавших тоже не было. Спасатели напоминают, что основной причиной пожаров является человеческий фактор — несоблюдение правил пожарной безопасности. В том числе: неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и обогревательных приборов, отсутствие контроля за исправным состоянием электроприборов и электросетей.