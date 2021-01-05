Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 800 квадратных метров в здании с торговыми павильонами в поселке Мстера Вязниковского района. Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичное здании с торговыми павильонами на площади Ленина пожарным поступило в около половины третьего ночь 5 января. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, огонь быстро распространился на площадь 800 квадратных метров, но пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и не дали огню распространиться на все здание, площадь которого 1800 «квадратов». В 04.57 пожар, на месте которого работало 50 спасателей и 17 машин МЧС, был локализован на площади 800 квадратных метров, в 06.00. было ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.