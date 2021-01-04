В испытательной лаборатории владимирского филиала Россельхозцентра идет проверка семян яровых культур под урожай 2021 года.– На начало 2021 года специалистами отдела семеноводства проверено 14564,5 тонн семян яровых зерновых, что составило 98 процентов. Требованиям ГОСТа соответствует 13079 тонн, – рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – Общий же объем семян по всем культурам, проверенных на посевные качества по госзаданию в 2020 году, составил 93100 тонн.Специалисты проверяют зерно на зараженность вредителями: жуками, бабочками, клещами, оценивают влажность семян, цвет, запах, всхожесть, чистоту и другие характеристики. На основании лабораторных исследований аграриям выдают протоколы испытаний, заключения и необходимые рекомендации по проведению весенне-полевых работ и повышению качества семенного материала. Отметим, что, согласно федеральному закону «О семеноводстве», сев некондиционными семенами, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов, запрещен. Если при проверке семян на всхожесть показатели ниже предусмотренного нормой стандарта, специалисты владимирского филиала Россельхозцентра рекомендуют хозяйствам провести обновление семенного материала.