Как отмечают в областной администрации, по состоянию на 4 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 76 процентов из них занято, свободны – 465 коек. В регионе ежедневно регистрируют новые случаи заболеваний коронавирусом, за последние сутки заболело еще 173 человека, но при этом число заболевших коронавирусом ежедневно понемногу снижается, а на максимуме в области за сутки в конце прошлого года заболели 194 жителя. В лабораториях больниц, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) продолжают проводить анализы на коронавирус, за последние сутки проведено 1539 исследований на Covid-19. Напоминаем, номер «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.