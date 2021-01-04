Как рассказали в мэрии, от снега и наледи областную столицу очищают каждый день, 4 января в городе работают 46 единицы техники и 69 сотрудников ручной снегоочистки. Дороги и тротуары во всех микрорайонах и присоединенных территориях от снега чистят машины, а остановки, лестницы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам очищают и обрабатывают противогололедными материалами работники ручной снегоуборки. Работа по расчистке города от снега и наледи не прекращалась и ночью. В ночь на 4 января на улицах Владимира работала 41 машина, собрано и вывезено более 700 кубометров снега. Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. Также в управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия», куда можно пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.