Ковровская городская прокуратура проверила работу индивидуального предпринимателя, занимавшегося ветеринарией, в том числе хирургией и стерилизацией животных. Но при этом, хотя в 2020 году предприниматель проводил кастрацию и стерилизацию животных, документов, подтверждающих передачу биологических отходов на захоронение или утилизацию в специально отведенные места, отсутствует. Кроме того, дважды в июле прошлого года проводили эвтаназию кошек, но доказательств, подтверждавших утилизацию трупов животных в соответствии с требованиями законодательства, не было. Аналогичные нарушения нашли и у семи других предпринимателей, занимающихся ветеринарией. Всем прокуратурой вынесены представления.