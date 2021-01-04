Во Владимире продолжается ежедневный мониторинг содержания и благоустройства городских территорий, на особом контроле - порядок на дворовых контейнерных площадках, включая своевременный вывоз крупногабаритных отходов, веток, шин и прочего хлама, расчистка парков, скверов, лестниц, дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и наледи. Кроме того, в рамках мониторинга ежедневно производится кронирование аварийных деревьев, замена перегоревших светильников, восстановление поврежденных дорожных знаков и ремонт светофоров, убирают незаконные надписи на стенах, возмущающие жителей. Как правило, выявленные замечания устраняются в день их поступления, в течение 2-3 часов. Коммунальные проблемы, на исправление которых требуется больше времени и ресурсов, включаются в план работы коммунальных организаций и выполняется в течение следующего дня. Пожаловаться на проблемы, связанные с городской инфраструктурой, можно на сайте «Владимир – это мы», при этом на портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть отчет о ее решении. По данным на утро 4 января, владимирцы направили на портал 8794 обращения, 8770 из них выполнено, 24 находятся в работе. Также горожане могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23. За уборку дворов многоэтажек отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям - их собственники или арендаторы. Напоминаем, телефоны единой дежурно-диспетчерской службы города Владимира: 05 или 53-11-48.