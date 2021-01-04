Пожар в Собинке на Рабочем проезде вспыхнул 4 января рано утром, сообщение о нем в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило в 05:48. Как выяснилось, горел двухподъездный трехэтажный жилой дом. Огонь охватил семь комнат на третьем этаже – сто квадратных метров и 1600 «квадратов» чердака. Пожарные, оперативно приехавшие на место происшествия, эвакуировали 24 человека, в том числе троих детей. Еще одного местного жителя спасли с помощью специального спасательного устройства. Информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают 35 человек, 11 машин.