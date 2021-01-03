С раннего утра 3 января, сообщает мэрия Владимира, город убирают 54 единицы техники и 60 рабочих ручной уборки. Проводится механизированная снегоочистка автомобильных дорог и тротуаров города от рыхлого снега, в том числе в присоединенных территориях, а также их обработка противогололедными материалами.Работники ручной снегоуборки убирают рыхлый снег с остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам, а также обрабатывают их противогололедными материалами. Снег фронтальными погрузчиками грузится в самосвалы и вывозится на снегосвалку. Работы будут продолжены и в ночное время.По вопросам уборки города можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.