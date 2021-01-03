В 8.22 3 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает пресс-служба ведомства, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Кольчугино по улице Поселок Труда.По прибытии первого подразделения было установлено, что идет дым из квартиры на первом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, из задымленного здания спасателями было эвакуировано 8 человек.В результате пожара сгорели постельные принадлежности.Для тушения пожара были привлечены 13 человек и 5 единиц техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.