Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области организовано проведение доследственной проверки по факту падения подростка в шахту лифта в многоэтажке по улице Нижняя Дуброва во Владимире.По версии следствия, 1 января около 21 часа двое несовершеннолетних спровоцировали остановку лифта в 16 этажном доме.Лифт остановился между 3 и 4 этажами. Во время того как подростки самостоятельно стали выбираться, 13-летний юноша сорвался и упал в шахту.В результате падения ребенок получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии он доставлен в Детскую областную клиническую больницу.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.