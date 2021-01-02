1 января в 22:43 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о том, что в многоэтажке по улице Нижняя Дуброва во Владимире в шахту лифта упал подросток.Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что в шахту лифта упал мальчик 2007 года рождения. По предварительной информации, он застрял в лифте, пытался самостоятельно выбраться, открыв двери, но сорвался и упал в шахту.Сотрудники МЧС совместно со спасателями поисково-спасательного отряда города Владимира при помощи пожарной лестницы-палки сумели вытащить пострадавшего и передали медикам.Подросток госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.Для оказания помощи подростку выезжали 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.