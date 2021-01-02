8.12 2 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Главное управление оперативного ведомства поступило сообщение о возникновении пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Клязьменский городок Ковровского района.По прибытию спасателей стало известно, что происходило горение пола на площади 1 квадратный метр, возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1955 года рождения. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава, так же привлекалась муниципальная пожарная охрана 1 единица техники, 2 человека личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.