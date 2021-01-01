Болельщики владимирского \\"Торпедо\\" выбрали самый красивый гол своей команды в 2020 году. Его забил Кирилл Моисеев в ворота лидера сезона \\"Олимпа-Долгопрудного\\".- Я увидел мяч в воротах соперника и испытал множество эмоций. Одна из них, безусловно, радость. Её всегда чувствуешь после каждого гола, даже если забиваешь не ты, а кто-либо из своей команды. Наверное, ещё испытал некоторую гордость, ведь каждый гол, это заслуга всего коллектива. Команда создала момент. Голевой навес подал Саня Мясников, и я замкнул точным ударом головой по воротам, - рассказал Кирилл клубной пресс-службе.Гол можно увидеть здесь.