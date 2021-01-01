Владимирские власти отчитались о том, как убирают город 1 января. \\"Центр управления городскими дорогами\\" вывел с утра для уборки города 47 единиц техники и 61 рабочего. Особое внимание уделяется очистке главных дорог, обработке их противогололедными материалами, уборке снежных валов, расчистке тротуаров, остановок, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам. Собранные снег и снежная каша вывозится на свалку.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.Пожаловаться на качество и оперативность уборки во дворах жители Владимира могут по телефонам 53-26-30 (8.30-17.00 в рабочие дни) и 05 (ежедневно и круглосуточно).