ДТП с пострадавшими произошло аккурат перед Новым годом в Вязниковском районе. На повороте на Сарыево на трассе М-7 столкнулись два легковых автомобиля (одно из них такси). Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.Сообщение о ДТП поступило в 15.35. На место аварии выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. На месте выяснилось, что произошло лобовое столкновение двух легковушек. Машины сильно искорежило, из-за чего водители и пассажиры сами не могли выбрать из них. МЧС пришлось деблокировать людей, после чего ими занялись медики.По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу. Это и стало причиной ДТП.