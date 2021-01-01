Перед новым годом пассажироперевозчики города Владимира обратились в департамент цен и тарифов с просьбой повысить стоимость проезда до 31 рубля. Впрочем, хвататься за сердце не стоит. Каждый год владимирские перевозчики просят поднять цену билета в автобусах сразу рублей на пять. И ни разу областные власти не шли на это.Вот и в этот раз в департаменте цен и тарифов предварительно ответили на это предложение тем, что экономически обоснован тариф в 25 рублей. И выше делать не совсем правильно. Впрочем, окончательное решение еще не вынесено. Скорее, всего заседание департамента пройдет в первые дни послед праздников.