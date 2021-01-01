Вновогоднюю ночь во Владимирской области произошло три пожара. При этом обошлось без погибших и пострадавших.Первый пожар 2021 года случился в Гусь-Хрустальном районе в поселке Иванищи. В 0.17 здесь загорелся автомобиль. В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля. А в четыре утра пришлось вступить в дело спасателям из Киржачского района. В деревне Заречье на улице Светлая загорелся дом. Как утверждают представители МЧС, пожарных вызвали поздно. В итоге на момент прибытия пожарных подразделений дом горел полностью. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.Наконец, в шесть утра загорелся автомобиль в Селивановском районе, в поселке Новый Быт. И опять в пресс-службе МЧС пишут о позднем вызове. В итоге машина сгорела полностью.