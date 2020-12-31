На федеральных трассах во Владимирской области в новогодние праздники круглосуточно будут дежурить до 70 единиц спецтехники и столько же рабочих. Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в новогодние праздники дорожные службы работают в усиленном режиме и готовы обеспечить безопасный проезд по федеральным автодорогам М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области. При необходимости для обработки и расчистки федеральных трасс задействуют дополнительные силы и технику. Мониторить дорожную ситуацию планируют с помощью двенадцати видеокамер, семи метеостанций и десяти постов учета интенсивности движения. Дорожные патрули регулярно проводят объезд подведомственных участков дорог. Круглосуточно сообщить о проблемах на трассах можно в диспетчерскую по телефону 8-800-505-76-52 (звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать необходимую помощь водителям.