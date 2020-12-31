Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 31 декабря в больницах региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 78 процентов из них занято - 1477, а свободны – 428. Госпитализируют не всех пациентов с коронавирусом, в больницы попадает примерно треть заболевших. Напомним, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 175 человек, 171 пациент выздоровел. А всего с Covid-19 справились 16 759 жителей области. Продолжают и тестировать на новую инфекцию. В лабораториях медицинских учреждений Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3923 исследования на Covid-19.