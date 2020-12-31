В декабре в центральной районной больнице Меленковского района открыли обновленную детскую поликлинику. Как сообщил главный врач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков, на капитальный ремонт и оснащение детского корпуса из федерального и регионального бюджетов выделено 12,9 миллионов рублей. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает более 3500 детей, там принимают четыре участковых врача-педиатра. В обновленной поликлинике появилась бережливая регистратура, система электронной очереди, инфомат, игровая зона, комната для кормления грудных детей, крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми на улице, пандус с подъемником и инфекционный кабинет с отдельным входом. В планах на 2021 год - строительство современного корпуса для отделения скорой медицинской помощи и возведение фельдшерско-акушерских пунктов в селе Григорово и деревне Толстиково Меленковского района. В начале 2021 года после капитального ремонта ожидается открытие детских поликлиник Центральной городской больницы Коврова и Селивановской центральной районной больницы.