На данный момент плата за капремонт домов составляет 6,5 рублей с квадратного метра – это ставка, которая не менялась с 2014 года. Повысить ее планируют с 2021 года на десять процентов. Если индексацию утвердят, то плата за «квадрат» станет больше на 65 копеек – чуть выше семи рублей. По оценке генерального директора Фонда капитального ремонта Владимирской области Владимира Новикова, в среднем плата вырастет на тридцать рублей с квартиры. Напомним, в этом году в регионе капитально отремонтировали 509 многоквартирных домов, на это потратили более полутора миллиардов рублей. А за счет дополнительных взносов добавится еще 114 миллионов рублей, что позволит в следующем году отремонтировать еще 50 многоэтажек